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Повысить пенсии могут уже в апреле: Шмыгаль рассказал о планах на индексацию

31 марта, 11:48

Ксения Капустинская

Министерство соцполитики уже ищет дополнительные бюджетные возможности

Украинское правительство рассматривает возможность провести запланированную на май индексацию пенсий уже в апреле. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально в эти дни – сегодня, завтра – Министерство социальной политики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", - сказал Шмыгаль в эфире одного из телеканалов 30 марта.

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Глава правительства также напомнил, что "карантинные" доплаты пенсионерам станут возможны после того, как Верховная Рада одобрит законопроект № 3279 о внесении изменений в госбюджет-2020, который пока что парламент отправил на доработку.

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Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал скорую индексацию пенсий и одноразовую выплату пенсионерам, чтобы помочь им в условиях всеукраинского карантина.

Как позже заявила министр социальной политики Марина Лазебная, назначенная на 1 мая индексация пенсий предусматривает повышение выплат на 11% для 7 миллионов человек. Также правительство введет надбавки для самых пожилых пенсионеров – 500 гривен в месяц тем, кому исполнилось 80 лет и больше.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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