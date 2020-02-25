Появились новые банкноты номиналом 200 гривен: останутся ли старые в ходу

Нацбанк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые купюры

С 25 февраля украинцы смогут расплачиваться новыми банкнотами номиналом 200 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Купюры образца 2007 года и 2019 года будут находиться в обращении одновременно. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении останется больше новых 200-гривневых банкнот из-за замены изношенных.

Как выглядят новые купюры

По дизайну новые купюры похожи на новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен присутствуют основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение Луцкого замка. Портрет Леси Украинки смещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился – 75x148 мм. Цветовая гамма осталась такой же.

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Защита от фальшивомонетчиков

Защита новой банкноты 200 гривен по сравнению с банкнотой образца 2007 года еще более усилена.

В частности, купюра имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты – оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.

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Еще один инновационный элемент защиты – "оконная" защитная лента. Эта полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца – малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект – меняется направление движения ее фонового изображения.

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен.

Также мы рассказывали о том, что в Украине увеличивается количество фальшивых денег.

О том, какие купюры хранят в своих кошельках украинцы, поинтересовались новости "Сегодня":

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