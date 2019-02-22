Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Появились новые данные о запасах "зимнего" газа в Украине

Сегодня, 12:19

По данным "Укртрансгаза", за сутки отобрано 39,41 млн кубометров газа

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Появились новые данные о запасах "зимнего" газа в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fca/fb8/5c6fcafb81605.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fca/fb8/5c6fcafb81605.jpg Экономика По данным "Укртрансгаза", за сутки отобрано 39,41 млн кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 февраля сократились до 10,15 млрд кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 39,41 млн кубометров газа.

При этом в страну за сутки поступило 18,09 млн кубометров газа из Словакии, 2,98 млн кубометров – из Венгрии и 5,29 млн кубометров – из Польши.

Напомним, к началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние из-за более холодной погоды.

В ходе визита в швейцарский Давос глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заверил, что стране хватит оставшихся запасов газа для спокойного прохождения зимы. 

В феврале эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что до конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, что дешевле и удобнее использовать украинцам: газ или электроэнергию? 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

Вы сейчас просматриваете новость " Появились новые данные о запасах "зимнего" газа в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

Идеальный вес женщины (таблица)

Ани Лорак удивила сеть своим внешним видом: «Беременна?»

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха

Скандал вокруг Зеленского обрастает подробностями: заявление ЦИК

Слабоумие или отвага: депутат РФ начал открыто угрожать НАТО

Украинцы первыми «подделали» Tesla, схема развода поражает

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Сегодня, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Соцсети кандидатов в президенты: Илья Кива выкладывает тренировки, а Олег Ляшко кормит домашних питомцев

20 февраля, 07:19

В Facebook и Twitter абсолютным лидером стал действующий президент, в YouTube участники гонки делятся романтическими рецептами

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос

В России проговорились о планах на Зеленского