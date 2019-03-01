Появились подробности по новому траншу ЕС для Украины

Маркарова и Домбровскис обсудили условия второго транша по четвертой программе макрофинансовой помощи

Фото: Pixabay

Появились подробности по новому траншу ЕС для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/02e/8ed/5c702e8ed0205.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/02e/8ed/5c702e8ed0205.jpg 2019-03-01T14:22:00+02:00 Экономика Маркарова и Домбровскис обсудили условия второго транша по четвертой программе макрофинансовой помощи

Кабинет министров Украины выполнил более половины обязательств, необходимых для получения второго транша по четвертой программе макроэкономической помощи Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом, сообщает пресс-служба Минфина сегодня, 1 марта.

По ее словам, еще пять из 12 предусмотренных условий находятся на разных этапах выполнения.

Маркарова подчеркнула, что в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда.

Министр финансов также напомнила, что 28 февраля Верховная Рада ратифицировала многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении з целью противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения. Кроме того, парламент принял в первом чтении законопроект о введении института авторизированного (уполномоченного) экономического оператора.

"Теперь наша задача – сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада одобрила законопроект об избегании и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС, и внедрила институт авторизованного экономического оператора", – сказала Маркарова.

В свою очередь Домбровскис поддержал усилия Кабмина по реализации приоритетных реформ и выполнению обязательств по программе макрофинансовой поддержки.

"Мы понимаем важность получения Украиной следующего транша ЕС, особенно учитывая высокий уровень долговой нагрузки и выплат по внешним обязательствам, которые должна осуществить Украина в ближайшее время. Поэтому важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мероприятий, которые предусмотрены программой", – сказал он.

Напомним, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

ЕС перечислил Украине первый транш по четвертой программе макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро 11 декабря 2018 года:

28 февраля 2019 года переговоры с Домбровскисом провел премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, все вопросы решаются в оперативном режиме.

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