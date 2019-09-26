Появилось подтверждение поставок Коломойским угля из ОРДЛО

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Уголь из ОРДЛО поставляется на государственную компанию "Центрэнерго" через фирму, связанную с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом говорится в материале интернет-издания From-ua "Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО".

Издание сообщает, что после того, как близкие к олигарху Коломойскому люди возглавили руководство "Центрэнерго", компания отказалась от закупок украинского угля и подписала контракт на покупку российского.

В материале опубликована выдержка из железнодорожной статистики РФ за март, которая подтверждает перемещение угля со станции на границе ОРДЛО в направлении железнодорожного узла, с которого уголь из РФ попадает в Украину.

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"2 августа 2019 г. первые 15 вагонов антрацита с Донбасса отправились со станции Успенская на ст. Предзаводская Белорусской железной дороги. 10 августа выехало еще 15 вагонов. Эта информация была взята из статистки Российской железной дороги. И прислана изданию одним швейцарским трейдером. По его словам, это первая поставка за все годы войны, которая адресована непосредственно по направлению Украины. Этот уголь уже должен был заехать в нашу страну. Однако данные украинской таможни и железной дороги фиксируют исключительно поставки угля кузбасского и ростовского происхождения", — сообщает From-ua.

По мнению собеседника издания, поставляющего российский уголь в Украину, для заезда такого "токсичного" угля в Украину, необходима "молчаливая безучастность" таможни и силовиков. Другой собеседник издания полагает, что такие условия могут быть созданы только для близкого к новой власти бизнесмена Игоря Коломойского. "Сегодня только один "новый участник" этого рынка может рассчитывать на проведение такой поставки, чтобы она осталась незаметной – это ваш Игорь Валерьевич", — говорит швейцарский трейдер российского происхождения, напоминая, что Коломойский полностью контролирует "Центрэнерго", а, значит, следы донбасского угля отследить будет сложно.

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Автор материала подчеркивает, что цена угля из ОРДЛО может быть на 200-400 грн/т ниже, чем стоимость российского, и маржа от его поставки на "Центрэнерго" вырастает до 750-950 грн/т.

Еще одним подтверждением факта поставки на "Центрэнерго" угля из ОРДЛО автор считает состоявшуюся в июле в Москве встречу между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и олигархом Сергеем Курченко. По его информации, предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн/т, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн/т. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

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