Появилось подтверждение поставок Коломойским угля из ОРДЛО

Уголь из ОРДЛО поставляется на государственную компанию "Центрэнерго" через фирму, связанную с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом говорится в материале интернет-издания From-ua "Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО".
Издание сообщает, что после того, как близкие к олигарху Коломойскому люди возглавили руководство "Центрэнерго", компания отказалась от закупок украинского угля и подписала контракт на покупку российского.
В материале опубликована выдержка из железнодорожной статистики РФ за март, которая подтверждает перемещение угля со станции на границе ОРДЛО в направлении железнодорожного узла, с которого уголь из РФ попадает в Украину.
"2 августа 2019 г. первые 15 вагонов антрацита с Донбасса отправились со станции Успенская на ст. Предзаводская Белорусской железной дороги. 10 августа выехало еще 15 вагонов. Эта информация была взята из статистки Российской железной дороги. И прислана изданию одним швейцарским трейдером. По его словам, это первая поставка за все годы войны, которая адресована непосредственно по направлению Украины. Этот уголь уже должен был заехать в нашу страну. Однако данные украинской таможни и железной дороги фиксируют исключительно поставки угля кузбасского и ростовского происхождения", — сообщает From-ua.
По мнению собеседника издания, поставляющего российский уголь в Украину, для заезда такого "токсичного" угля в Украину, необходима "молчаливая безучастность" таможни и силовиков. Другой собеседник издания полагает, что такие условия могут быть созданы только для близкого к новой власти бизнесмена Игоря Коломойского. "Сегодня только один "новый участник" этого рынка может рассчитывать на проведение такой поставки, чтобы она осталась незаметной – это ваш Игорь Валерьевич", — говорит швейцарский трейдер российского происхождения, напоминая, что Коломойский полностью контролирует "Центрэнерго", а, значит, следы донбасского угля отследить будет сложно.
Автор материала подчеркивает, что цена угля из ОРДЛО может быть на 200-400 грн/т ниже, чем стоимость российского, и маржа от его поставки на "Центрэнерго" вырастает до 750-950 грн/т.
Еще одним подтверждением факта поставки на "Центрэнерго" угля из ОРДЛО автор считает состоявшуюся в июле в Москве встречу между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и олигархом Сергеем Курченко. По его информации, предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.
Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн/т, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн/т. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.
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