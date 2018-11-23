Правило "трех посылок" отменили: как будем платить за международные отправления

Вчера, 14:14

Ценовые лимиты стали жестче, но предусмотрен переходный период

Посылки от 100 евро будут облагаться НДС
Посылки от 100 евро будут облагаться НДС. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Норму, которая предусматривала введение правила "трех посылок" с 1 января 2019 года, отменили законопроектом № 9260 об изменении Налогового кодекса, который Верховная Рада одобрила перед принятием бюджета-2019. Новшества, предложенные документом, были заранее учтены в проекте бюджета.

Норму "трех посылок" ввели еще в декабре 2017 года – с отложенным "стартом" внедрения. Предполагалось, что один человек сможет получить без уплаты налогов только три международные посылки в месяц. Начиная с четвертой посылки отправления планировали облагать НДС, пошлиной и акцизом. При этом ГФС уже признавала, что не сможет проконтролировать количество посылок, которые получает каждый украинец.

При этом Рада в новых изменениях Налогового кодекса урезала граничную стоимость "безналоговой" посылки до 100 евро (было – 150 евро). В переходный период с 1 января по 30 июня налогом будет облагаться товар дороже 150 евро.

Как сообщалось, законопроект № 9260 также предусматривает повышение ряда акцизов, в том числе на сигареты.

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Напомним, ранее обсуждалась идея обложить 20-процентным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Но соответствующий документ был снят с повестки дня из-за общественного недовольства.
налоги, бюджет, налоговый кодекс, ГФС, лимиты, бюджет-2019

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Источник:

"Сегодня"

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