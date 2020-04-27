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На помощь безработным украинцам направили 6 миллиардов гривен

27 апреля, 14:08

Виктория Подолянец

На поддержку безработных направят 6 млрд грн

Кабмин, который борется с коронавирусом в Украине, направил 6 млрд грн для финансирования пособий украинцам, которые лишились работы. Об этом идет речь в постановлении "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".

"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места ", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Помимо того, что Кабмин выделил Фонду соцстрахования средства, он еще и утвердил порядок их использования. Деньги, в соответствии с документом, пойдут на такие выплаты:

  • пособия по безработице – 1,277 млрд грн;
  • повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн. до 1000 грн;
  • помощь уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91-го дня;
  • выплата всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого, как было раньше;
  • помощи по частичной безработице – 4,723 млрд грн;
  • выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине вырос размер пособия по безработице.

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А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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Источник: Сегодня

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