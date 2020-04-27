На помощь безработным украинцам направили 6 миллиардов гривен

Кабмин, который борется с коронавирусом в Украине, направил 6 млрд грн для финансирования пособий украинцам, которые лишились работы. Об этом идет речь в постановлении "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".

"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места ", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Помимо того, что Кабмин выделил Фонду соцстрахования средства, он еще и утвердил порядок их использования. Деньги, в соответствии с документом, пойдут на такие выплаты:

пособия по безработице – 1,277 млрд грн;

повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн. до 1000 грн;

помощь уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91-го дня;

выплата всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого, как было раньше;

помощи по частичной безработице – 4,723 млрд грн;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

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