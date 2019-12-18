Правительство направит на выплату пособий дополнительный миллиард: детали

Кабмин нашел дополнительные средства за счет экономии на страховщиках и перераспределения ЕСВ

/ Фото: Кабинет министров Украины

18 декабря правительство приняло постановление "О внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования на 2019 год", согласно которому расходы на материальное обеспечение и социальные услуги будут увеличены на 1, 017,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Принятие соответствующего постановления обеспечит право застрахованных на получение материальной помощи (пособия по временной потере трудоспособности, пособия по беременности и родам и пособия на погребение) за счет средств Фонда соцстрахования", – уточнили в министерстве.

Возможность нарастить выплаты появилась у Фонда за счет дополнительных поступлений, которые состоялись в августе после распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в объеме 996,1 млн гривен.

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Еще 10 млн гривен на увеличение выплат изыскали за счет экономии средств по статье "расходы, связанные с исполнением обязанностей страховщика", а 11,3 млн гривен – уменьшения остатка средств на конец года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря. Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.

В тренде Зеленский подписал верификацию госвыплат: незаконно полученные льготы придется вернуть

В начале декабря Фонд соцстрахования выплатил задолженность по больничным и декретным, которая составляла 782,2 млн гривен. Из них на выплату больничных направили 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам – 241 млн гривен и пособий на погребение – 2,3 млн гривен.

Новости "Сегодня" писали: ранее Минсоцполитики предупредило украинцев о неточных платежках в связи с тем, что они не учитывают льгот и субсидий.

Подробнее о субсидиях смотрите в нашем сюжете:

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