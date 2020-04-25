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Правительство определилось: сколько госкомпании будут перечислять в бюджет

25 апреля, 07:50

Виктория Подолянец

Кабмин утвердил нормативы госкомпаний для выплаты дивидендов

Правительство утвердило норматив части прибыли государственных предприятий, которая зачисляется в государственный бюджет. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на внеочередном заседании правительства.

"Кабмин утвердил норматив части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций, которая направляется на уплату дивидендов (то есть зачисляется в госбюджет)", – написал он в своем Telegram.

Гончаренко добавил, что правительство сделало исключение для компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго", которые будут перечислять в госбюджет 30% от своей прибыли.

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А вот ПриватБанк, по словам Гончаренко, передаст в казну 75% прибыли. "Нафтогаз Украины" – 95%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Министерстве инфраструктуры в декабре 2019 года предлагали на несколько лет установить предел выплат дивидендов для всех госпредприятий, который не должен превышать 60% от их прибыли. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, вопрос дивидендной политики поднимали многие министры, поскольку, в первую очередь, на этом завязано развитие непосредственно крупных госкомпаний и экономики страны в целом.

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Напомним, правительство утвердило норматив выплаты дивидендов за 2018 год для "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и "Объединенной горно-химической компании" в размере 90% от прибыли вместо 30%.

2020 год должен был стать годом приватизации сразу нескольких государственных предприятий. Однако пандемия коронавируса кардинально изменила планы правительств многих стран. 13 апреля на внеочередном заседании Верховной Рады были проголосованы изменения в закон о госбюджете на этот год.

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Подробно о том, как принимались изменения к бюджету, смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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правительство госбюджет ПриватБанк госпредприятия прибыль Укргидроэнерго Нафтогаз Украины дивиденды Укрэнерго бюджет-2020

Источник: Сегодня

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