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Правительство отменит бумажные квитанции: детали

24 декабря, 13:59

Дмитрий Дубилет объявил о запуске сервиса, благодаря которому украинцам не надо будет стоять в очередях

Скриншот

Скриншот

Правительство официально запустило сервис проверки электронных квитанций, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

С помощью этого проекта можно проверять квитанции в электронной форме.

"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. Сейчас, если вы платите за госуслуги (паспорт, авто, ЗАГС и т.д.) – у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение", – сообщил он в своем Telegram.

После запуска сервиса, по его словам, можно будет предоставлять цифровой код квитанции об оплате. Его можно проверить на сайте сервиса, уточнил Дубилет.

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"Пока что к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время", – отметил министр.

Дубилет добавил, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Однако новый сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через кассы.

В течение месяца правительство изменит должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг.

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В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы.

Чтобы закрепить запуск, правительство запустит горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

Уже через несколько дней Центры предоставления административных услуг не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. Однако бумажными квитанциями можно пользоваться в дальнейшем.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Дмитрий Дубилет рассказал о том, что правительство намерено запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры.

А недавно министр поделился курьезным рассказом о небывалой бюрократии между двумя государственными органами в Украине.

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Источник: Сегодня

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