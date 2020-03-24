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Правительство передало в парламент законопроект о банковской деятельности, на котором настаивал МВФ

24 марта, 22:07

Виктория Подолянец

Принятие законопроекта позволит Украине возобновить сотрудничество с МВФ

Правительство направило в Верховную Раду законопроект, который совершенствует законодательство в банковской сфере и является частью требований Международного валютного фонда для предоставления финансовой помощи Украине.

Данный документ опубликован на сайте парламента под №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Законопроект прямо влияет на события, которые разворачиваются вокруг национализированного ПриватБанка.

В частности, документ предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом законопроект оговаривает, что признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

В пояснительной записке разработчики законопроекта охарактеризовали три блока изменений в законодательные акты, которые начнут действовать после положительного голосования в Верховной Раде.

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Во-первых, Национальный банк получит необходимые инструменты влияния для регулирования деятельности банков.

"Также регулятор получит повышенную способность адекватно реагировать в случаях нарушения законодательства в процессе приобретения или увеличение существенного участия в банке", – сказано в пояснительной записке.

Помимо этого, НБУ сможет не допустить к управлению банками недобросовестных или финансово несостоятельных лиц.

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Кроме того, документ повлияет на особенности судебного производства:

  • по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных;
  • по делам об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка;
  • решений Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации в банке;
  • о начале процедуры ликвидации банка;
  • об утверждении плана урегулирования.

Документ также предусматривает усовершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский попросил у МВФ более 10 млрд долларов для преодоления пандемии.

Также мы сообщали о том, что падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года при оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом составит около 5%. Только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долларов, которые планируют попросить у внешних кредиторов.

В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы не были подписаны, поскольку наши власти не смогли выполнить два условия, необходимых для старта новой программы.

В начале марта Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg сказал: "Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем".

Ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

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банки Верховная Рада правительство ПриватБанк Владимир Зеленский МВФ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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