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Правительство планирует получить кредит от структуры Всемирного банка: названа сумма

28 мая, 18:00

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

После презентации программы выхода экономики из коронакризиса Кабмин обратился в структуру Всемирного банка

Кабмин, который 27 мая представил программу выхода экономики из коронакризиса, одобрил привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 млн долларов на реализацию проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления в размере 350 млн. долларов США", – указано в документе.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что правительство с помощью экспертов, ученых и бизнес-ассоциаций разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19. Во главу угла поставили защиту украинского бизнеса, благодаря которому в государстве появляются новые рабочие места.

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Особенно это важно после эпидемии коронавируса, который больно ударил по экономике и может привести к росту безработицы и бедности.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров продлил сроки выплат социальной помощи без обращений граждан на период всеукраинского карантина и еще на один месяц после его окончания.

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правительство кредиты Всемирный банк

Источник: Сегодня

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