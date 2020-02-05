Правительство приняло важное решение по территориальным громадам: подробности

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство признало способными 38 объединенных территориальных громад. Об этом в Telegram сообщил премьер Алексей Гончарук.

"В этих громады выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов ОТГ состоялись еще в 2019 году. Но поскольку ОТГ до сих пор не были признаны правительством способными, существовала угроза неустановления взаимоотношений между государственным бюджетом и бюджетами этих громад. Теперь эта проблема решена", – написал он.

Премьер напомнил, что в Украине сейчас создано 1045 ОТГ, из них – в 936 состоялись первые местные выборы.

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"На сегодня правительством в целом признано способными 876 ОТГ – это составляет 93,5% от ОТГ, где уже состоялись первые местные выборы", - добавил Гончарук.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 декабря в Украине прошли выборы в объединенных территориальных громадах. В 86 ОТГ впервые проходил избирательный процесс, а также дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов. Выборы проходили в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ в 21 области Украины. В них участвовали 29 политических партий.

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