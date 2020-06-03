Правительство просит Раду одобрить новую кредитную госпрограмму

Только от парламента зависит, получит ли малый бизнес кредиты на развитие в условиях коронакризиса

Правительство считает, что госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" существенно помогает бизнесу, однако только ее недостаточно. В дополнение к ней необходимо срочно ввести еще одну – "Новые деньги", которая предусматривает кредитование на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" дала возможность малому и микробизнесу рефинансировать свои существующие кредиты под нулевой процент.

"Уже в 9 банках подписаны соглашения под 0% с отсрочкой уплаты тела кредита на один год. Программа "5-7-9%" трансформирована в программу 0% под кредиты для малого и микробизнеса. Мы запустили программу дешевого кредитования "5-7-9%", программа действительно кредитует бизнес, на сегодня выдано более 250 млн грн кредитов", – отметил Шмыгаль.

Реклама

Однако этого явно недостаточно для Украины, которая выходит из карантина на фоне экономического кризиса.

"Поэтому Кабмин предлагает Верховной Раде поддержать программу "Новые деньги", мы сможем рассматривать возможность выдачи малому, среднему и микробизнесу кредиты под дешевые проценты", – сказал он.

По словам премьера, в законопроекте, который посвящен новой госпрограмме оговаривается, что направив на кредитование микро, малого и среднего бизнеса 5 млрд грн, государство прогарантирует 80% тела кредита перед банком.

"На прошлой неделе мы опубликовали программу стимулирования экономики и запустили процесс ее публичного обсуждения. Мы также проработали обновленную программу деятельности правительства. Мы значительно этот документ усилили, добавили к нему четкие расчеты, нормативную правовую базу, сроки", – напомнил Шмыгаль о программе деятельности правительства, которую парламент рассмотрит на этой неделе.

В тренде 10 гривен в Украине стали монетой и вошли в оборот

Реклама

В правительстве считают, что главное – это выполнение тех новаций, которые прописаны в программе.

"Часто мы видели в документах рост ВВП на 40%, а в реальной жизни фиксировался спад экономики и промышленности в целом, и это происходило одновременно", – добавил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство с помощью экспертов, ученых и бизнес-ассоциаций разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

План содержит около 230 мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы экономика Украины не страдала в разных отраслях.

Реклама

О том, что делается для поддержки бизнеса в Украине и в других странах, смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама