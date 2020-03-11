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Правительство рассказало, когда полностью выполнит требования МВФ

11 марта, 21:52

Виктория Подолянец

Глава Кабмина считает, что через две -три недели Украина выполнит оставшиеся требования Международного валютного фонда

Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с Международным валютным фондом в течение ближайших двух-трех недель. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

По его словам, из восьми предварительных условий остаются невыполненными два.

"Мы надеемся выполнить это все в течение двух, максимум трех недель", – сказал премьер.

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Он назвал диалог с МВФ позитивным и подчеркнул, что новое правительство настроено на системное продолжение сотрудничества с фондом.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Украина выполняет взятые на себя обязательства. Об это он сказал в разговоре с журналистом издания Bloomberg.

Ранее мы писали о том, что мешает Украине получить деньги от МВФ и ЕС.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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инфляция НБУ правительство госбюджет кредиты госдолг курс гривни курс доллара МВФ бюджет-2020 Денис Шмыгаль

Источник: УНИАН

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