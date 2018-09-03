Правительство решило не менять цену на газ для населения до октября

Споры вокруг тарифов на газ идут чуть ли не с начала года

Цена на газ для населения не изменится до октября.

Такое решение приняло правительство на прошлой неделе. Правда, в детали профильный министр Игорь Насалик не вдавался.

Споры вокруг тарифов на газ идут чуть ли не с начала года. Так называемое приведение цен до рыночного уровня было камнем преткновения в переговорах с МВФ о предоставлении очередного транша. Миссия фонда должна приехать на этой неделе. И глава правительства в пятницу подтвердил, что повышение цены на топливо поможет получить новый транш. Поэтому, вероятно, вопрос тарифов будут обсуждать во время визита представителей миссии. Впрочем, по словам вице-премьера Павла Розенко, в случае повышения стоимости газа, получатели субсидий будут платить за тепло, как и раньше.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему Украине приходится рассматривать повышение цены на газ.

Стоит напомнить,что Украина не импортирует газ из России с 15 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.