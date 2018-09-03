Правительство решило не менять цену на газ для населения до октября

Сегодня, 02:24

Споры вокруг тарифов на газ идут чуть ли не с начала года


Цена на газ для населения не изменится до октября.

Такое решение приняло правительство на прошлой неделе. Правда, в детали профильный министр Игорь Насалик не вдавался.

Споры вокруг тарифов на газ идут чуть ли не с начала года. Так называемое приведение цен до рыночного уровня было камнем преткновения в переговорах с МВФ о предоставлении очередного транша. Миссия фонда должна приехать на этой неделе. И глава правительства в пятницу подтвердил, что повышение цены на топливо поможет получить новый транш. Поэтому, вероятно, вопрос тарифов будут обсуждать во время визита представителей миссии. Впрочем, по словам вице-премьера Павла Розенко, в случае повышения стоимости газа, получатели субсидий будут платить за тепло, как и раньше.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему Украине приходится рассматривать повышение цены на газ.

Стоит напомнить,что Украина не импортирует газ из России с 15 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза. 
цены, газ, видео, правительство, повышение, цена на газ

Вы сейчас просматриваете новость "Правительство решило не менять цену на газ для населения до октября". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украинцы болеют корью, цены на газ готовятся повысить: итоги недели

31 Августа, 20:01

Стало известно, какой грипп придет в Украину, а деньги на "теплые" кредиты закончились  

ЖКХ

Что будет с субсидиями на газ для тех, у кого нет счетчиков: в Минсоцполитики дали разъяснение

31 Августа, 15:34

В ведомстве хотели стимулировать население к экономии
Загрузка...

Экономика

Фото: архив "Сегодня"

В Украине резко подорожал газ для промышленности

31 Августа, 14:55

"Нафтогаз" еще раз поднял тариф, причем сразу на 21%

Экономика

Фото: AFP

”Нафтогаз” создал две компании для поставок газа

31 Августа, 06:12

"Дочки" украинской компании займутся поставками газа промышленности и теплоснабжающим предприятиям

Политика

Газ для населения не подорожает до 1 октября: итоги дня

29 Августа, 21:02

"Школьное перемирие" на Донбассе нарушается с первого дня, киевлянам обещают горячую воду до 15 сентября

ЖКХ

Фото: PxHere

В Украине "заморозили" цену на газ

29 Августа, 14:42

Кабмин отложил на месяц пересмотр тарифов для населения
Загрузка...