Правительство считает, что прогнозные показатели лучше оценки МВФ

Украина продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение валового внутреннего продукта (ВВП) до порядка 5%. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Что важно: пока что мы движемся в нашем прогнозе, в том числе выполняя бюджет мая и по поступлениям и по расходной части, поэтому Минфин пока работает в прогнозном бюджете", – сказал Шмыгаль.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, отметил, что правительство имеет более оптимистический прогноз развития отечественной экономики по сравнению с ожиданиями Международного валютного фонда (МВФ), который вместе с утверждением новой 18-месячной программы для Украины на 5 млрд долл. ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2%.

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"МВФ имеет собственные прогнозные расчеты, а мы имеем свои, и мы рассчитываем, что в этом году падение ВВП будет лучшим, чем ожидает МВФ. Мы в бюджет заложили падение ВВП на уровне 4,8%, поэтому есть все ожидания, что у нас есть более оптимистический прогноз развития нашей экономики", – отметил Марченко.

Напомним, МВФ одобрил кредит для Украины на 5 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский назвал это большой победой для нашей страны и что эти деньги нам очень сильно помогут.

Ранее Владимир Зеленский объяснял, может ли Украина выжить без помощи МВФ:

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