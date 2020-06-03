Правительство сняло бюрократические барьеры при экспорте зерна

Кабмин внес изменения в ряд процедур, что упростит экспорт зерна

Кабинет министров позволит экспортерам зерновых грузов уменьшить финансовую нагрузку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Там рассказали, что правительство приняло постановление, которое поможет "усилить конкурентоспособность украинской продукции на мировом рынке и усовершенствовать защиту от ввоза некоторых опасных живых организмов".

Так, Кабмин решил исключить дополнительное регулирование для экспортеров зерна путем отмены обязательности применения системы рециркуляции при фумигации зерна.

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Кроме того, правительство собирается упорядочить перечень объектов регулирования (при перемещении по территории Украины, импорте, экспорте и реэкспорте) путем включения в этот перечень организмов, которые могут представлять фитосанитарные риски (клещи, нематоды, грибки).

В дополнение к этим нормам власти намерены унифицировать процедуры осмотра и отбора образца.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что в январе – мае 2020 года Украина экспортировала аграрной продукции на более 9 млрд долларов.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи. Предварительные расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар.

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Украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.

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