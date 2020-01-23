Украина считает слишком строгим запрет ЕС на импорт мяса птицы

В Кабмине обещают провести консультации и добиться более приемлемого для Украины варианта

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Решение ЕС приостановить импорт мяса птицы из Украины – значительно строже, чем должно быть. Такое заявление сделал торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области – значительно строже, чем должно быть", – написал торгпред.

Он добавил, что Украина сотрудничает с ЕС, чтобы оперативно скорректировать это решение.

"Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его. На этой и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе", – сообщил Качка.

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Он добавил, что, учитывая важность и срочность этого вопроса, украинская сторона вынуждена приостановить работу над другими важными задачами сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии.

"Надеюсь, вскоре мы найдем решение и вернемся к обычному режиму сотрудничества", – заявил торгпред.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Европейский Союз временно остановил ввоз мяса птицы и мясной продукции из Украины из-за первой за три года вспышки птичьего гриппа. Яйца и яичная продукция под ограничения не подпадают.

Напомним, ранее в ведомстве также напомнили украинцам о правилах покупки и употребления мяса птицы и яиц, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть птичьим гриппом.

Как сообщалось, в начале января 2020 году в соседней с Украиной Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа. При этом поляки отмечали гибель птицы в районах возле Украины и Беларуси. Позже вспышка птичьего гриппа была зафиксирована и в Винницкой области.

При этом Украина наращивает экспорт курятины. Новости "Сегодня" ранее разбирались в причинах:

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