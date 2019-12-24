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Правительство согласовало капремонт газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород"

24 декабря, 15:53

"Укртрансгаз" продолжает процедуру передачи дел новому оператору газотранспортной системы

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров Украины одобрил постановление, направленное на проведение капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от "Укртрансгаза" к "Оператору ГТС Украины", – добавил он.

Как отметил Гончарук, который присутствовал на закрытом для общественности заседании правительства, постановление разработано во исполнение ряда решений относительно внедрения модели анбандлинга.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина в 2014 года договорилась с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о получении кредита в 150 млн евро для замены четырех участков газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород".

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14 ноября парламент одобрил изменения в закон о публичных закупках, упрощающих переход прав и обязанностей по договорам "Укртрансгаза" к новому оператору ГТС Украины – ООО "ОГТСУ".

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза Украины".

Новости "Сегодня" также сообщали, что новоназначенный министр энергетики выступил против вмешательства государства в энергетический рынок:

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Источник: Сегодня

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