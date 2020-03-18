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В Украине появится стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом

18 марта, 13:18

Виктория Подолянец

Из спецфонда планируют доплачивать надбавки медикам, которые лечат заразившихся коронавирусом

Правительство планирует создать стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда для государства", – сказал он.

Также премьер добавил, что правительство планирует выделить деньги из госбюджета на дополнительные выплаты медработникам и представителям других специальностей, которые привлечены для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Напомним, в Украине пообещали платить медицинским работникам, которые будут работать над ликвидацией эпидемии, вызванной коронавирусом, надбавки к заработной плате в размере до 200%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Всемирный банк, который ранее выделил 12 млрд долларов на неотложную помощь в борьбе с коронавирусом, теперь увеличил фонд быстрого финансирования еще на 2 млрд – до 14 млрд долларов.

Напомним, из-за мировой эпидемии COVID-19 в Украине уже начали принимать экономические меры. В частности, сегодня 18 марта, в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина.

Как сообщалось, в Украине ввели карантин и закрыли внешние границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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правительство эпидемия больницы зарплаты медики коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: УНИАН

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