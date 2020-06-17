Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причины

В Кабмине считают, что наибольшим приоритетом для государства является введение накопительной системы пенсий. Такое заявление сделал во время презентации программы действий правительства на заседании парламентского комитета по вопросам экономического развития премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Через 10-15 лет будут сложности с пенсионными выплатами. Приоритет – накопительные пенсии. Планируется вводить второй и третий уровень пенсионной реформы", – сообщил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что будет пересматриваться уровень минимальной зарплаты и потребительская корзина.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. То есть деньги пенсионеров – это налоги тех, кто работает. Пенсионеров у нас – более 11 миллионов, а работников – только 10 миллионов, и из-за коронавируса безработных среди них стало больше. Поэтому дефицит Пенсионного фонда с 2016 года постоянно растет и уже достиг 172 млрд гривен. В Кабмине предлагают ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный. Новости "Сегодня" узнавали, не ухудшит ли это ситуацию.

Недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д о создании почтового банка на базе "Укрпочты". Документ еще предстоит одобрить во втором чтении, и если это произойдет, национальный почтовый оператор получит право расширить перечень услуг. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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