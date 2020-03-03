В Украине упростили условия для открытия детсадов: подробности

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Правительство упростило условия для открытия и лицензирования детских садов. Каждый ребенок будет иметь доступ к качественному дошкольному образованию. Об этом рассказали в департаменте коммуникаций Секретариата Кабмина со ссылкой на слова главы правительства Алексея Гончарука.

"Цель правительства – расширить сеть учреждений дошкольного образования. Мы предоставляем возможность физическим лицам-предпринимателям, которые самостоятельно проводят образовательную деятельность – легализоваться в качестве официальных учреждений. Это упрощает процедуру открытия садов, что расширит их сеть и повысит доступ к дошкольному образованию для детей по всей стране", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Сейчас в Украине работает около 15 тыс. учреждений дошкольного образования. Среди них 201 – частных, 29 государственных и 14,6 тыс. – коммунальных учреждений.

Увеличение количества частных детсадов позволит выйти из тени так называемым развивающим кружкам, которые в действительности являются полноценными детсадами, но не могут легализоваться из-за бюрократии.

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Изменится подход к обязательным требованиям, таких как наличие пищеблоков, прачечных и медицинского персонала. Для таких работ частные детсады смогут привлекать другие компании, которые официально имеют право предоставлять соответствующие услуги.

Больше не будет обязательного требования, когда работниками детсадов могут быть только те, кто имеет педагогическое образование. Это расширит возможности трудоустройства для лиц, решивших изменить свое призвание. Однако к сотрудникам предъявят стандартные требования, которые позволяют работать с детьми. А именно: физическое и психическое здоровье, высокие моральные качества.

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Новые изменения в лицензировании начнут действовать через два месяца с момента их публикации.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что скандал с пытками в одесском областном детском приюте "Свитанок" получил продолжение. О подозрении в невыполнении обязанностей сообщено двум воспитателям этого реабилитационного центра.

Напомним, в Украине с 2020 года детей не будут принимать в детские дома, в исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семьи.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что в колонии, расположенной в Днепропетровской области, открыли второе в Украине учреждение, где малыши, рожденные в местах лишения свободы, будут проводить время с матерями до достижения трехлетнего возраста.

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