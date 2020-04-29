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Правительство урезало зарплаты высокопоставленным чиновникам

29 апреля, 13:58

Виктория Подолянец

Кабмин поддержал президента Зеленского в вопросе снижения зарплат топ-чиновников во время пандемии

Правительство ограничило размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. гривен в месяц.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании на среду.

Согласно проекту постановления, который значится в порядке дня правительства, оно должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года.

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Напомним, начисленная заработная плата министра социальной политики Марины Лазебнойза март 2020 года превысила 55 тыс. гривен.

А заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи, который ранее получил миллион гривен пенсии в США, за март 2020 года составила 75 тыс. гривен.

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Однако не только зарплаты министров вызывают острый интерес у рядовых граждан. Деньги, которые зарабатывают судьи, народные депутаты, прокуроры, работники Национального банка, Центральной избирательной комиссии и многих других чиновников, также вызывают недоумение у украинцев в стране, где уровень теневой экономики составляет 23,8% официального ВВП, или 846 млрд гривен, а средняя зарплата за февраль 2020 года достигает всего 9658 гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о жестком ограничении зарплаты чиновников. По его словам, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 тыс. гривен:

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Источник: Интерфакс-Украина

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