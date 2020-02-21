Правительство выделит на субсидии больше, чем в прошлом году: подробности

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В 2020 году на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство направит больше, чем в прошлом году – 47,6 млрд гривен. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Теперь о фейках по субсидиям: в 2020 году мы якобы уменьшили объем средств на программу субсидий. Но на самом деле в бюджете на 2020 год предусмотрено на выплату субсидий 47,6 млрд гривен. Если сравнивать с цифрами 2019 года, то в прошлом году на это было направлено 46,4 млрд гривен. То есть, мы фактически заложили больше денег, чем было выделено в прошлом году", – отметила Соколовская.

По ее словам, это было сделано для того, чтобы субсидий хватило всем, кто в них нуждается.

"Более того, в 2019 году мы упростили условия получения субсидий для некоторых категорий населения, и в декабре 2019 года средний размер субсидии составил около 1200 гривен", – добавила министр.

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Она напомнила, что нынешнее правительство впервые монетизировало льготы для украинцев, чем уже воспользовалось 1,8 млн человек.

"За счет монетизации мы уменьшили манипуляции с начислениями льгот предприятиями-поставщиками услуг, благодаря чему средний размер льготы в 2019 году составил 750 гривен", – пояснила Соколовская.

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По словам министра, в декабре 2019 года субсидии получили 3,3 млн домохозяйств, а льготы – 1,8 млн домохозяйств.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался в монетизации льгот и субсидий, чтобы выяснить, как платить за коммуналку.

Также мы рассказывали о том, что свыше 32 млн гривен государственной социальной помощи малообеспеченным семьям неправомерно получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой.

А новости "Сегодня" рассказывали о программе монетизации субсидий и льгот:

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