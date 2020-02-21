В Украине закроют убыточные шахты: появились подробности

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует постепенно закрывать нерентабельные угольные шахты с себестоимостью добычи выше 1 тыс. гривен за тонну, где трудятся десятки тысяч людей, позаботиться о которых обещало правительство. Об этом заявил министр Алексей Оржель во время презентации доработанного проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода до 2050 года.

"У нас уже есть оценка по каждому предприятию, по каждой шахте. Там, где себестоимость добычи тысяча гривен, то шахта конкурентоспособная. Там, где больше, – не конкурентоспособная. Очень мало объектов будут конкурентоспособны и этим летом предложат адекватную цену", – сказал он.

По словам министра, с каждым годом необходимо делать все больше капиталовложений, чтобы поддерживать необходимую безопасность труда.

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"Мы пониманием, какие расчеты даже по каждому шахтеру. Это не будет шоковой терапией, а будет постепенное закрытие социального вопроса", – подчеркнул Оржель, отметив, что предварительно ориентировочный период закрытия составляет около 10 лет, но, скорее всего, это произойдет раньше.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство пытается справиться с проблемой задолженности по зарплате горнякам и гасит ее частями. Так 10 февраля Кабмин перечислил 163 млн гривен на зарплаты шахтерам.

Напомним, в ноябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды обещало ликвидировать убыточные государственные шахты и заняться перепрофилированием горняков, чтобы создать для них другие рабочие места.

Новости "Сегодня" рассказывали о том, что шахтеры призвали президента Владимира Зеленского принять участие во Всеукраинском совещании шахтеров 25 февраля, чтобы окончательно решить все проблемные вопросы. Президент пообещал присутствовать.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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