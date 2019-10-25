Правительство запустило сайт о рынке земли

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На фоне споров об открытии рынка земли в Украине правительство запустило сайт о земельной реформе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"В Украине запущен информационный ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе в Украине. Сайт информирует о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки", - говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее профильный комитет Верховной Рады определился с моделью рынка земли. Комитет рассмотрел 11 законопроектов об открытии рынка сельхозземель и рекомендовал к принятию проект № 2178-10. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

В тренде Зачем Украине 1000 гривен: в Нацбанке назвали три преимущества новой банкноты

Так, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама