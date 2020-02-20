Правительство завершает формальные процедуры по созданию еще одного аудиторского органа

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство, которое усиливает борьбу с теневой экономикой, определило задачи и полномочия нового органа – Офиса финансового контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Офис будет проводить проверки в министерствах и других органах исполнительной власти, а также в государственных фондах, бюджетных учреждениях и государственных предприятиях, компаниях-получателях средств из бюджетов всех уровней и государственных фондов.

Также проверки будут проводиться на предприятиях любой формы собственности по решению суда в уголовном производстве.

Напомним, в декабре 2019 года Кабмин решил создать Офис финансового контроля на базе Государственной аудиторской службы. Новое ведомство должно анализировать и проверять информацию об использовании государственных ресурсов и проводить контрольные мероприятия по высокорисковым операциям.

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Новосозданный орган возглавляет Игорь Буграк, а подчиняется новое ведомство Минфину.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявил в тени 875 млн гривен.

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Также мы сообщали о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

А министр экономики Тимофей Милованов рассказал: правительство считает, что пятая часть всех занятых украинцев работают "без трудовой".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по данным компании Ernst&Young, теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 млрд гривен. При этом в Украине 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть неденежная теневая экономика.

Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Алексей Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

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