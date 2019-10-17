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Правки к бюджету-2020: в Раде внесли предложения почти на 2 трлн гривен

17 октября, 15:29

Профильный комитет парламента оценил идеи - большинство оказались нереалистичными

/ Фото: Сегодня

Народные депутаты Украины внесли более двух тысяч предложений к законопроекту № 2000 о государственном бюджете на 2020 год. По предварительной оценке, для учета всех этих предложений в смете необходимо около 1,9 трлн гривен. При этом в изначальном варианте бюджета-2020 заложены доходы на уровне 1,08 трлн грн и расходы – 1,17 трлн грн.

Предложения депутатов обработал бюджетный комитет Рады с участием руководства Министерства финансов и Счетной палаты.

После обработки в комитете констатировали, что большинство предложений не соответствуют требованиям регламента, в частности, предложения по увеличению расходов или сокращению поступлений в бюджет, которые не содержат источников компенсации. Отдельные депутаты также подали сбалансированные предложения только формально, предложив нереалистичные компенсаторы.

По итогам рассмотрения предложений комитет решил рекомендовать парламенту принять законопроект в первом чтении с учетом ряда предложений депутатов. Так, в сравнительной таблице к законопроекту предлагается учесть или частично учесть предложения повысить:

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  • прожиточный минимум;
  • минимальную заработную плату;
  • помощь по рождению ребенка;
  • социальные гарантии военнослужащим.

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Также комитет принял предложение повысить отчисления в бюджет от Национального банка на 3,5 млрд грн, а также предложение относительно распределения ряда субвенций местным бюджетам. Эти предложения должны быть рассмотрены и учтены Кабинетом министров при подготовке законопроекта ко второму чтению.

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Как сообщалось, Верховная Рада планирует рассмотреть бюджет-2020 в первом чтении завтра, 18 октября.

Напомним, согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Также новости "Сегодня" разбирались, что именно может измениться в проекте госбюджета на 2020 год. Узнавайте подробности из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: УНИАН

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