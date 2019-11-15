Правкой Геруса по импорту электроэнергии мы наносим удар по собственной энергетике – нардеп

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Рост импорта электроэнергии из России – это удар по отечественной энергетике и экономике.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Соболев, сообщает "Главком".

"Это удар по нашей собственной энергетике. Когда мы начинаем сокращать наши мощности, а мы прекрасно понимаем, дальше это вопрос валютной выручки, дальше это вопрос рабочих мест для наших шахтеров, для наших энергетиков. То есть, я думаю, что это путь, который приведет в пропасть это правительство", - сказал Соболев.

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По его мнению, возобновление импорта электроэнергии из РФ связано с бизнес-интересами отдельных людей, а также с низким уровнем компетентности представителей власти.

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Напомним, с 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч / сут. Медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарна ранее сообщала, что из-за роста импорта электроэнергии из России ограничили мощность энергоблока ХАЭС до 780 МВт на неопределенное время.

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