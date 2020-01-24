"Няню" предложат и украинским инвесторам – Милованов

Как иностранных, так и отечественных предпринимателей касается и еще одно предложение

Видео: телеканал "Украина"

Правительственное предложение под названием инвестиционная "няня" действует не только для иностранных, но и для отечественных крупных инвесторов, готовых вложить от 100 млн. долларов.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 24 января, говорили о результатах Всемирного экономического форума в Давосе для Украины, а также о заработных платах министров и чиновников.

"Кстати, президент сам задал на совещании этот вопрос – а что касается украинских инвесторов? Это первый вопрос, самое главное. Мы должны поддержать тех, кто уже есть в Украине", – сказал он.

Милованов пояснил, что проект инвестиционная "няня" означает возможность для крупного инвестора подписать с Кабинетом министров отдельное соглашение об условиях ведения бизнеса.

"Эти предложения могут включать, например, налоговые какие-то преференции, а могут включать гарантии пропускной способности в портах. Или, например, что правительство инвестирует в "Укрзализныцю" для того, чтобы они протянули железную дорогу конкретно под предприятие. То есть, полные пакеты" – рассказал министр.

Кроме того, как иностранных, так и отечественных предпринимателей касается и еще одно предложение: инвесторы, готовые приватизировать предприятия стоимостью от 10 млн гривень и выше, будут избавлены от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет, резюмировал Милованов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать ивестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

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