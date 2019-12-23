Предновогодний чек-лист: как безопасно покупать подарки в интернете

Декабрь — традиционно сезон праздничного шопинга. Для тех, кто походам по магазинам предпочитает онлайн-покупки, — полезный чек-лист от Interkassa. Вместе с платежным провайдером для онлайн-бизнеса разбираемся, как покупать в интернете и не потерять деньги.

Завести виртуальную карту для онлайн-покупок

Виртуальная карта — это такой вид карты, которую как раз специально придумали для безопасных расчетов в интернете. Со своей основной карты покупатель переводит нужную сумму на виртуальный счет и расплачивается в сети. Это считается более надежным подходом к онлайн-покупкам, потому что данные своей основной карты нигде указывать не нужно.

Оформить такую карту можно в отделении или через сайт/приложение банка. Обычно за выпуск и обслуживание виртуальных карт банки плату не берут. Единственно, что нужно потратить, — немного времени.

Убедиться, что онлайн-магазин — не уловка мошенников

Иногда, чтобы заполучить личные данные пользователей, злоумышленники используют копии сайтов или страниц оплаты. Часто они очень похожи на оригинальные. Адрес сайта может отличаться всего на один символ (например, 1magazin.com.ua вместо magazin.com.ua) или иметь неправильный домен верхнего уровня (.co вместо .com).

Вот еще несколько признаков того, что вас пытаются обмануть:

подозрительный ассортимент: в описании сайта заявлено, что они продают брендовую одежду, но почему-то туда затесались еще и смартфоны? Это должно насторожить.

Супернизкие цены: если магазин продает iPhone 11 за 300$, то это или благотворительная акция, или мошенники.

Невнятная контактная информация или ее отсутствие: если продавец четко не дает понять, как с ним связаться, — повод пойти и погуглить этот сайт. Вдруг там уже есть жалобы других покупателей.

Проверить адрес сайта

Покупайте только на тех сайтах, которые используют SSL-сертификат для безопасной передачи данных. Как убедиться, что сайтом пользоваться безопасно? Посмотрите на URL сайта. Адрес должен начинаться с https://, а рядом должна быть иконка "закрытый замок".

Не использовать публичный Wi-Fi

Публичный Wi-Fi – не самый удачный вариант для покупок онлайн. Данные передаются по сети с неизвестным уровнем защищенности, и мошенники могут этим воспользоваться. Если сделать покупку необходимо здесь и сейчас, лучше всего перейти на подключение от смартфона, а если это невозможно – использовать другие методы защиты, такие, как виртуальная карта.

Оплачивать онлайн, а не переводом на личную карту

Среди продавцов есть те, кто вместо онлайн-оплаты просто просят перевести деньги на личную карту. Для покупателя это очень рисковый способ расчета — деньги ушли, а товар не пришел.

С онлайн-платежами тоже есть такой риск, но гораздо ниже. И вот почему.

Во-первых, если у продавца есть онлайн-оплата, значит он работает с провайдером платежных услуг. А такие компании всегда проверяют ресурс и его владельца перед началом сотрудничества и отсеивают все подозрительные площадки.

Во-вторых, даже если вам попался мошенник или просто недобросовестный продавец, то есть возможность вернуть свои деньги через процедуру чарджбека. Например, если вы докажите, что оплата была, а товар вы не получили — с продавца в принудительном порядке спишут сумму и вернут вам. У тех, кто переводит деньги кому-то на личную карту, такой опции нет.

Хранить в тайне платежные данные

Еще одна разновидность мошенничества – когда "продавец" связывается с покупателем и уточняет платежные данные и номер телефона. Мол, что-то покупатель не указал. Обычно, это все происходит очень быстро, а звонящий — напористый и старается не дать вам шанса что-то уточнить.

В таких ситуациях важно помнить две вещи:

при онлайн-оплате продавец не видит ваши платежные данные, они ему в принципе не нужны. Так что и уточнять он ничего не должен. какой бы аргумент не приводил звонящий — никому не передавайте данные карты и не сообщайте одноразовые пароли. Эта информация только ваша.

Такие простые правила помогут купить подарки быстро, комфортно и безопасно.

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