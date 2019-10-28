Представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергострове

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Цена реализации электроэнергии Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС, "ДТЭК Западэнерго") составляет 1 590 гривен за МВт/час, при этом средняя цена импортеров составляет 1 880 грн за МВт/час, сообщают "Українські новини".

Об этом в ответ на заявление о начале расследования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) против ДТЭК в эфире телепрограммы "Свобода слова" заявил генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко.

Он заявил, что более 40% электроэнергии в зону Бурштынского энергоострова поставляется из соседних европейских стран независимыми трейдерами.

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При этом цена продажи электроэнергии этих трейдеров выше, чем цена ДТЭК.

"Я должен объяснить эту ложь про Бурштынский энергоостров. Импортеры продают электроэнергию из-за рубежа по 1 880 гривен (за МВт/час). Вы знаете, по какой цене продает Бурштынская ТЭС? По – 1 590 гривен (за МВт/час)", – сообщил Бутенко в ответ на утверждение председателя парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса об открытие дела АМКУ против ДТЭК.

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4 октября АМКУ начал расследование против "ДТЭК Западэнерго". АМКУ усмотрел признаки монопольного положения "ДТЭК Западэнерго" на рынках электроэнергии в пределах торговой зоны энергоостров Бурштынской ТЭС.

В компании уже назвали выводы АМКУ абсолютно безосновательными и предвзятыми.

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус неожиданно сбежал из студии шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире канала "Украина", после неудобного вопроса.

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