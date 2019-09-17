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Представитель Украины в МВФ отреагировал на налоговую реформу

17 сентября, 00:31

Рашкован не увидел экономического обоснования для расчетов или системного подхода

Заместитель исполнительного директора МВФ в Украине Владислав Рашкован признался – обеспокоен, что в налоговых законопроектах "отсутствует экономическая составляющая".

Об этом он заявил одному из интернет-изданий.

А попытку власти увеличить рентную плату для железорудных предприятий назвал выгодной олигарху Игорю Коломойскому.

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Не увидел также Рашкован экономического обоснования для расчетов или системного подхода.

В случае одобрения Верховной Радой законопроекта № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" отечественная горнорудная промышленность будет платить в четыре раза больше налогов.

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Эксперты отрасли уже окрестили документ "законом Коломойского". Ведь повышение фискального давления на добычу марганцевой руды законопроектом не предусмотрено. В свою очередь самым мощным игроком на украинском марганцевом рынке считается компания "Приват-интертрейдинг", которая относится к группе "Приват" бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Ранее мы писали о том, что как только законопроект зарегистрировали в парламенте, эксперты заговорили о налоговом давлении.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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видео налоговая реформа МВФ законопроекты Рашкован

Источник: Сегодня

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