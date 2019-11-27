Представители ТЭК предупредили Разумкова: Рада может свернуть реформу энергетики

/ Фото: Главком

Принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2233) приведет к сворачиванию энергореформы и возвращению ручного регулирования в энергетику.

Об этом идет речь в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

"Законопроект будет иметь негативное влияние на энергетику Украины. Он также ухудшает условия работы на новом рынке электрической энергии, который заработал после принятия Закона Украины "О рынке электрической энергии", – отмечается в обращении.

По мнению авторов обращения, положения законопроекта №2233 отменяют рыночные механизмы, возвращая энергетику страны к ручному регулированию, и отменяют реформу энергорынка, создают непрозрачные механизмы распределения средств на оплату возложенных специальных обязанностей и нарушают обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС в части реформирования и развития энергоотрасли.

Реклама

Для преодоления негативных явлений на рынке электрической энергии и с целью устранения недостатков законопроекта №2233, Федерация работодателей ТЭК предлагают ряд поправок в законопроект при подготовке его ко второму чтению.

В частности, предлагается:

В тренде Запрет Кремля на полеты в Грузию: украинский дипломат оценил ущерб для грузин

1. Установить, что поставщиком услуг общественного интереса для обеспечения работы ТЭЦ на протяжении отопительного сезона 2019-2020 годом может быть "Нафтогаз Украины".

2. Регулятору права устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка (рынка "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке).

3. Ограничить право Регулятора обязывать участников рынка продавать электроэнергию на рынке "на сутки вперед" объемами установленными действующей на сегодня нормой.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" (№2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект №2233, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может сделать невозможной синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама