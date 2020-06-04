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Шмыгаль поблагодарил Раду за решение доработать программу деятельности Кабмина

4 июня, 12:31

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Правительство разработало базовый документ, который определял направления деятельности и основные маяки движения

После того как новую программу деятельности Кабмина парламент отправил на доработку, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ценности правительственного документа.

"Программа поступила в парламент в определенный законом срок. Это был базовый документ, который определял направления нашей деятельности и основные маяки движения. Неопределенность во всем мире значительно сузила горизонт планирования. Это обусловило и необходимость внесения изменений в программу деятельности правительства", – сообщил Шмыгаль в Telegram.

По его словам, очень важно, чтобы программа отвечала нынешним вызовам.

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"Чтобы она была профессионально написана, а главное – выполнялась, а не оставалась мечтами на бумаге, как это часто бывало раньше. И часть из тех шагов, которые были указаны в краткосрочных планах мы выполнили: это увеличение пенсионных выплат, пособия по безработице, программы поддержки семей, программы кредитования бизнеса, обеспечение больниц и многое другое. Отдельным важным пунктом стало восстановлена ​​фактически с нуля эпидемиологической службы страны", – напомнил премьер.

Он сказал, что совместно с правительством над программой в течение прошлого месяца работал и депутатский корпус, а также комитеты Верховной Рады.

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"Теперь имеем дополненный и доработанный документ. В нем содержатся четкие расчеты, предложения к изменениям в нормативно-правовую базу и ответственных лиц за внедрение каждого пункта. Поэтому я лично попросил парламентариев отправить программу деятельности на доработку, чтобы мы могли внести уже обновленный, разработанный совместно с народными депутатами документ. Благодарен им за это решение", – сказал Шмыгаль.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство с помощью экспертов, ученых и бизнес-ассоциаций разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

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О том, что делается для поддержки бизнеса в Украине и в других странах, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Верховная Рада правительство Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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