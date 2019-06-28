Премии за Стокгольмский арбитраж: стало известно, сколько заработало руководство "Нафтогаза"

Больше всего средств "выписали" Коболеву

Фото: Андрей Коболев / Facebook.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заработал за 2018 год 286,5 млн гривен, из которых 261 млн гривен составила премия за победу в Стокгольмском арбитраже. Такие данные содержатся в годовом отчете "Нафтогаза".

В целом вознаграждение членов правления компании по итогам 2018 года составило 389,3 млн гривен.

Так, первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома получил 27,5 млн гривен, заместитель председателя правления и финансовый директор Сергей Коновец – 22,7 млн гривен, член правления Юрий Колбушкин – 17,3 млн гривен, член правления Олег Прохоренко 20,6 млн гривен, член правления Николай Гавриленко – 14,7 млн гривен. .

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При этом Прохоренко и Гавриленко не получали вознаграждения в качестве членов правления "Нафтогаза".

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ.

Остаток долга "Газпрома" по решению арбитров составляет 2,56 млрд долларов плюс проценты за время неисполнения судебного решения. По данным "Нафтогаза", за год общий долг вырос почти на 200 млн долларов. Отказавшись выполнять решение арбитров, российская компания инициировала обжалование в апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

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В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. Его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии. Спор Гройсмана и Коболева также связан с ценами на газ:

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