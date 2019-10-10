Пресс-марафон Зеленского, рост цен в Украине: итоги дня

/ Фото: president.gov.ua

Общество

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский готов поддержать увольнение министров, которые не покажут реальных дел до конца этого года. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в Киеве.

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Президент Зеленский заявил, что в случае необходимости, будет защищать интересы Украины в вопросе оспаривания экс-владельцами ПриватБанка его национализации. Об этом он сказал на пресс-марафоне. "Но напрямую вмешиваться в судебный процесс я не буду", — добавил глава государства.

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Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео

На 1,5 миллиона больше украинцев с начала 2019 года выехало из страны, чем въехало. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

В период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года планируется провести Всеукраинскую перепись населения.

Выросло на 8 процентных пунктов в 2019 году число украинцев в возрасте 15+, которые хотя бы раз в месяц пользовались интернетом – до 71%. Об этом сообщила Интернет-ассоциация Украины.

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Вырос на 3,1% объем гривневых депозитов в банках за сентябрь – до 571,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,2%, до 15,4 млрд долларов. С начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,9%, валютных – на 15,6%. Объем гривневых депозитов за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долларов.

Экономика

Укрепил на 18 копеек до 24,53 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 11 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 10 октября. За последние семь дней – с 4 по 11 октября – гривня окрепла по отношению к доллару на 35 копеек.

Составила 0,7% инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом 2019 года, а с начала года – 3,4%. Потребительские цены в августе снизились еще на 0,3% после падения в июле на 0,6%. Рост потребительских цен в 2018 году составил 9,8%, в 2017 году – 13,7%.

Составляла 13% доля государственного сектора в экономике Украины в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщило Минэкономики.

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти Ай", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", а также дистрибьютора "Тедис Украина" на общую сумму 6,5 млрд грн за согласованные антиконкурентные действия.

Банки получили возможность удаленно в онлайн-режиме работать с Государственным реестром обременений движимого имущества.

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Выросли на 0,1% – до 12,048 млрд долларов чистые международные резервы Национального банка за сентябрь. С начала года они выросли на 24,9%. Общие международные резервы на 1 октября составили 21,438 млрд долларов, что на 3% выше показателя на начало года.

Вырос на 1,2 млрд грн объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона, или на 1,2%, – до 98 млрд грн.

Новые государственные строительные нормы относительно высотных домов вступают в силу с 1 января 2020 года. Сейчас разрешается строить жилые и общественные здания высотой до 100 м, а новые нормы разрешают 150 метров.

174,69 долларов или 4273 грн за 1 тысячу кубометров составила в сентябре средняя стоимость импортированного газа. В долларовом эквиваленте цена снизилась на 2,0% в сравнении с августом.

Мир

Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за 2019 год – австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке. Токарчук стала отмечена за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ в качестве формы жизни". Хандке удостоен награды за "важный труд, который при помощи неординарного лингвистического видения раскрыл границы и своеобразие человеческого опыта". В прошлом году эта премия не присуждалась.

Министры финансов ЕС согласились исключить Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова из черного списка налоговых гаваней. Кроме того из серого списка исключили Албанию, Коста-Рику, Маврикий, Сербию и Швейцарию.

Президент Турции пригрозил Евросоюзу сирийскими беженцами за критику спецоперации, которую Турция проводит сейчас в Сирии против курдов. Он заявил, что в случае жесткой критики Евросоюзом турецкой операции "Родник мира" Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу. Сообщается, что с ее начала операции уже "ликвидировано 109 террористов".

Сократилось до минимального уровня с марта 2018 года количество открытых вакансий в США в августе. Их число упало на 123 тыс. и составило 7,05 млн. Количество открытых вакансий превзошло число безработных примерно на 1 млн.

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