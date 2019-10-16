Превратилась в металлолом: "Газпрому" отключили импортную технику

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Российский "Газпром", который частично находится под санкциями, сообщил о принудительном отключении импортной техники компании. Речь идет об австрийских компрессорах LMF, которые были отключены через спутник, рассказал сотрудник компании Павел Крылов.

По его словам, компрессоры отключили дистанционно, и теперь они "стоят мертвым грузом, не работают до сих пор".

"Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились", – сказал Крылов "Интерфаксу".

Источник в "Газпроме" объяснил РБК, что компрессоров LMF в "Газпроме" "не очень много": "Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта: оборудование требует замены".

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По словам другого, близкого к "Газпрому" собеседника издания, отключить компрессор и подобное оборудование дистанционно может со спутника сам его производитель.

"Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. А если оно попало под санкции, то производитель не мог продолжать его обслуживание", — отметил источник.

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По его словам, у "Газпрома" есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.

Взамен зарубежных "Газпром" теперь планирует закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства.

Напомним, ранее в "Газпроме" также назвали сроки запуска "Северного потока – 2". При этом у России есть план на случай, если Дания не предоставит разрешение. Еще в июле 2019 года глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, которого пока нет.

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