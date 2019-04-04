Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Порошенко подписал закон о повышении вывозной пошлины на металлолом

Сегодня, 13:45

Документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко.
Порошенко подписал закон о повышении вывозной пошлины на металлолом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e0/128/5ca5e01286920.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e0/128/5ca5e01286920.jpg Экономика Документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях

Президент Петр Порошенко подписал закон №9474 о повышении вывозной пошлины на металлолом до 58 евро за тонну сроком на два года. Парламент принял законопроект еще в марте.

На своей странице в Facebook инициатор принятия закона – лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях.

"Украинские заводы будут иметь сырье, а люди – работу! И это добавит стабильности гривне в эти непростые времена", – написал Ляшко.

Лидер РПЛ выразил надежду, что парламент примет в ближайшее время его законопроекты "Покупай украинское, плати украинцам", об индустриальных парках, о бесплатном подключении к энергосетям, о запрете пальмового масла и другие.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, металлургия, ляшко, металлолом

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко подписал закон о повышении вывозной пошлины на металлолом". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Newsweek: В Польше растет ненависть к украинцам

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Чикаго по буллитам обыграл Сент-Луис, Рейнджерс уступил Оттаве

"Увидимся в октагоне": Макгрегор объявил о возвращении в ММА Под

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Бывшая девушка Криштиану Роналду имеет восхитительное тело

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально