Порошенко подписал закон о повышении вывозной пошлины на металлолом

Документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях

Фото: Facebook Олега Ляшко.

Порошенко подписал закон о повышении вывозной пошлины на металлолом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e0/128/5ca5e01286920.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e0/128/5ca5e01286920.jpg 2019-04-04T13:45:00+03:00 Экономика Документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях

Президент Петр Порошенко подписал закон №9474 о повышении вывозной пошлины на металлолом до 58 евро за тонну сроком на два года. Парламент принял законопроект еще в марте.

На своей странице в Facebook инициатор принятия закона – лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях.

"Украинские заводы будут иметь сырье, а люди – работу! И это добавит стабильности гривне в эти непростые времена", – написал Ляшко.

Лидер РПЛ выразил надежду, что парламент примет в ближайшее время его законопроекты "Покупай украинское, плати украинцам", об индустриальных парках, о бесплатном подключении к энергосетям, о запрете пальмового масла и другие.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .

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