Порошенко подписал закон о повышении вывозной пошлины на металлолом
Документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях
Президент Петр Порошенко подписал закон №9474 о повышении вывозной пошлины на металлолом до 58 евро за тонну сроком на два года. Парламент принял законопроект еще в марте.
На своей странице в Facebook инициатор принятия закона – лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях.
"Украинские заводы будут иметь сырье, а люди – работу! И это добавит стабильности гривне в эти непростые времена", – написал Ляшко.
Лидер РПЛ выразил надежду, что парламент примет в ближайшее время его законопроекты "Покупай украинское, плати украинцам", об индустриальных парках, о бесплатном подключении к энергосетям, о запрете пальмового масла и другие.
Напомним, ранее Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко подписал закон о повышении вывозной пошлины на металлолом". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"