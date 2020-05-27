Президент подписал закон о налоговых послаблениях: кто ними воспользуется

Президент Украины Владимир Зеленский, который намерен реформировать налоги в Украине, одобрил закон о компенсации работникам медучреждений налога на доходы физлиц (НДФЛ), удержанного с их доплат к заработной плате.

Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию НДФЛ, удержанного с доплат в размере до 300% к их зарплате.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц – предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

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При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя в мае – этот период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

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Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, документ позволит:

продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок;

освободить граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите;

не начислять налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пеню;

не применять штрафы за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременную подачу отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором заканчивается действие установленного на всей территории Украины карантина.

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Видео: president.gov.ua

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