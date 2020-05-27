Президент подписал закон о налоговых послаблениях: кто ними воспользуется

Президент Украины Владимир Зеленский, который намерен реформировать налоги в Украине, одобрил закон о компенсации работникам медучреждений налога на доходы физлиц (НДФЛ), удержанного с их доплат к заработной плате.
Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию НДФЛ, удержанного с доплат в размере до 300% к их зарплате.
Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц – предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.
При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя в мае – этот период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.
Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.
Кроме того, документ позволит:
- продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок;
- освободить граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите;
- не начислять налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пеню;
- не применять штрафы за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременную подачу отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором заканчивается действие установленного на всей территории Украины карантина.
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