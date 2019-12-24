Президент пообещал ветеранам и переселенцам дешевые кредиты на жилье

/ Фото: Сегодня

В 2020 году будут запущены госпрограммы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев, которые предусматривают возможность получить доступное жилье. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Совета развития громад и территорий.

"На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что для реализации данной инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.

В свою очередь министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на совещании уточнила, что в жилье нуждаются почти 80 тыс. ветеранов АТО/ООС и 400 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Реклама

"Почти 80 тыс. ветеранов, это с учетом действующих участников боевых действий, нуждаются в обеспечении жильем", – сказала министр.

Со ссылкой на данные Министерства социальной политики, Коляда сообщила, что в Украине насчитывается около 1,4 млн внутренне перемещенных лиц.

"Мы понимаем, что эта цифра может быть не совсем корректной, поскольку часть из них, снова-таки, в связи с отсутствием жилья вернулась на временно оккупированную территорию. По некоторым данным, это более 20%. И только у 12% есть собственное жилье", – отметила министр .

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство занялось недостроями.

Напомним, мы сообщали, что после недавнего громкого скандала с недостроями компании "Укрбуд" правительство продолжает принимать меры, направленные на усиление прозрачности первичного рынка недвижимости и ужесточение надзора за деятельностью застройщиков.

Мы также писали, что несмотря на небольшие объемы ипотечного кредитования, строительство находится на подъеме: за 9 месяцев 2019 года в Украине введено на 36,6% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что "Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тысяч семей. Причиной стал конфликт между бывшим и нынешним руководством компании. "Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда" после заявления президента Владимира Зеленского. Как ожидается, недостроенные жилые комплексы "Укрбуда" будут финансировать за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя".

Также мы сообщали о том, что после вмешательства президента Владимира Зеленского ситуация вокруг строительной корпорации "Укрбуд" – сдвинулась с мертвой точки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама