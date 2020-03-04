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Зеленский рассказал об ошибке в коммуникации: платежки за газ не понравились украинцам

4 марта, 17:09

Виктория Подолянец

Правительство не смогло конвертировать достижения по газовым переговорам в реальную экономию на оплате газа

Кабмин под руководством премьер-министра Алексея Гончарука провалил коммуникацию по платежкам за газ для населения. Такое заявление сделал во время выступления в парламенте президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

"Мы действительно подписали контракт на транзит газа, мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах, снизили цену на газ для населения. Сегодня она на 35% ниже, чем в прошлом году. И самая низкая за четыре года. Но люди запутались из-за хаоса с платежами в январе и феврале. Где-то они стали меньше, где-то нет. Кому насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед. Где-то посчитали тем, кто газом не пользуется. Фактически, я думаю, правительство провалило разъяснительную компанию, коммуникации и разъяснительную работу с местными властями для того, чтобы люди всех регионах почувствовали уменьшение платежки за тепло ", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что "это не единственное, что нужно уменьшать".

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Мы рассказывали о том, какой была реакция украинцев на получение двух платежек на газ и что предпринимал Кабмин.

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Только негативные отзывы граждан о введении абонплаты за газ заставили власти задуматься о поиске приемлемого решения проблемы в виде минимальной платы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что украинцам недостаточно тех достижений правительства, которые были достигнуты за полгода работы.

Напомним, Рада на внеочередном заседании меняет Кабмин, а сайт "Сегодня" освещает этот процесс.

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