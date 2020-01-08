Президент Трамп: США не нуждаются в ближневосточной нефти

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Tom Brenner

США не заинтересованы в том, чтобы получить или использовать запасы нефти на Ближнем Востоке. Об этом 8 января заявил американский президент Дональд Трамп, выступая с официальным заявлением после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.

"Нам не нужна ближневосточная нефть", – заявил президент США.

Трамп про Иран

Дональд Трамп сказал, что с тех пор, как он вступил в должность, "Америка достигла энергетической независимости".

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"Сейчас мы являемся производителем нефти и природного газа №1 в любой точке мира. Мы независимы и нам не нужна ближневосточная нефть", – отметил хозяин Белого дома.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на фоне рисков начала на Ближнем Востоке новой войны с участием Ирана и стран из других регионов, в ходе торгов нефть подорожала до максимума с сентября. Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднимались до 69,95 доллара за баррель.

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Также мы сообщали о том, что Беларусь договорилась с Россией о поставке первой партии нефти по цене без премии и в ближайшее время получит объемы сырья, необходимого для безостановочной работы нефтеперерабатывающих заводов на протяжении января.

Ранее стало известно, что Беларусь может заняться поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае, если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы.

Еще одним последствием противостояния на Ближнем Востоке стал рост мировых цен на золото, которые заметно повысились после атаки Ирана на американские базы в Ираке. Золото считается самым надежным активом, спрос на который повышается во время кризисов и на фоне геополитической нестабильности.

Сайт "Сегодня" в мае 2019 года рассказывал о том, как центробанки мира скупают золото. Всего в первой четверти 2019 года в мире были закуплены 145,5 тонны золота, что на 68% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В ночь на 8 января 2020 года Иран атаковал две американские базы в Ираке. Новости "Сегодня" собрали все подробности, фото и видео об этом инциденте.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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