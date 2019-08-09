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При каком росте экономики украинцев ждет улучшение жизни: эксперт назвал показатели

Сегодня, 11:43

Нынешних темпов роста ВВП мало даже для того, чтобы "догнать" Восточную Европу, считает специалист

/ Фото: пресс-центр НБУ

В 2019 году рост экономики Украины, как и прогнозирует НБУ, составит 3%, а в 2020-м – 4%. Однако для заметного повышения уровня жизни в стране нужно, что ВВП ежегодно повышался на 6-7%. Об этом новостям "Сегодня" рассказал экономист Иван Никитченко.

"Благодаря наступлению макрофинансовой стабильности в Украине и росту глобальной экономики, страна получит неплохой рост. Но для Украины этого все равно мало. Чтобы дойти по уровню жизни хотя бы до Восточной Европы, нам необходим рост от 6—7% в год", — считает Никитченко.

Подробнее о прогнозах специалистов читайте на сайте "Сегодня":
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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленеский уверен, что темпы роста ВВП Украины достигнут 5-7% в год через пять лет. Об этом глава государства заявил во время визита в Турцию.

Напомним, рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд. При этом Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста страны в 2019 году с 2,5% до 3%, а в 2020 году – с 2,9% до 3,2%. 

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Источник: Сегодня

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