При новом Кабмине могут сменить глав наблюдательных советов госкомпаний

После смены правительства радикальных изменений в экономической стратегии ждать не следует, зато изменения могут коснуться сферы государственного управления. Об этом рассказал экономист Александр Охрименко в статье "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют".

"Я думаю, ничего радикально меняться не будет. Разве что поменяется бюрократическая работа аппарата. Но что касается рынка земли, тех законов, которые хотят принять – это все останется. Да, возможно, улучшится работа налоговой, Министерства финансов, меньше будет пиара, больше бюрократической работы", – говорит Александр Охрименко.

Он предполагает, что могут появиться новые организационные инициативы, направленные на улучшение госуправления. Также, по словам Охрименко, есть вероятность, что заменят глав наблюдательных советов или переформатируют "Нафтогаз" и другие государственные монополии.

"Например, у Игоря Уманского действительно большой опыт по работе с государственными финансами. Он умеет разруливать сложные вопросы государственных финансов – с теми же ОВГЗ, с дефицитом денег в госбюджете. В этом плане работа наверняка улучшится. Но в то же время я понимаю, что с точки зрения экономической стратегии меняться ничего не будет", – считает Охрименко.

Хотя, возможно, по его мнению, Кабмин может выступить за изменение администрирования налогообложения.

"В социальном блоке каких-то радикальных изменений, например, в пенсионной сфере, тоже не будет. Там их просто не может быть! Проблему дефицита Пенсионного фонда невозможно решить. Невозможно у нас нормально поднять пенсии. Даже если министр хочет это сделать. Единственное, что возможно, – что новый министр поддержит идею поменять работу Пенсионного фонда", – говорит Охрименко. В тренде Доллар потерял в цене, евро подорожал

Эксперт отмечает, что проблема в том, что кандидаты в министры публично ничего не заявляли, поэтому приходится только фантазировать об их будущих инициативах.

"При этом существенным фактором, я считаю, будет то, что у нового премьера будет своя команда. Потому что у Гончарука, по сути, своей команды не было. Да, мы не всегда будем видеть, что происходит за занавесью. В некоторой мере я не исключаю, что премьер-министр Шмыгаль будет проводить такую директивно-командную работу, то есть будет руководить министерствами и руководить министрами", – отмечает экономист.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский от нового правительства ждет быстрых результатов. Назначенный 4 марта Кабинет министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем имеют примерно полгода, чтобы доказать свою состоятельность.

Смотрите также список министров в новом правительстве, который составил сайт "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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