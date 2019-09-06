Кредиты для фермеров при открытом рынке земли: Всемирный банк предложил Украине выход

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Всемирный банк (ВБ) предложил Кабинету министров Украины создать Агентство частичного гарантирования кредитов. Предполагается, что оно позволит малым и средним сельхозпроизводителям получать финансирование на приобретение полей после запуска рынка земли, который ожидается в 2020 году.

"Частичное гарантирование кредитных взносов наилучший вариант для Украины", - заявил ведущий специалист финансового сектора ВБ Ваге Варданян. По подсчетам ВБ, до конца октября этого года можно успеть разработать и согласовать документацию для запуска компании, создать компанию — в октябре-феврале 2019 года.

Варданян отметил, что по меньшей мере, половина стран мира внедрила государственные частичные гарантии (ЧГ) как способ облегчить доступ к кредитам. Кроме этого, есть практика создания специализированных ЧГ именно для сельского хозяйства, например, в Мексике и Колумбии. Директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подчеркнула, что такие агентства во всем мире являются государственными.

Для получения ЧГ фермер обращается за займом в банк, который анализирует заявление и определяет потребность в частичном гарантировании. После этого банк обращается в агентство, где проверяют критерии соответствия и осуществляют анализ рисков, а далее предоставляют частичную кредитную гарантию. За выдачу гарантии Агентство получает комиссионную оплату от банка.

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По данным ВБ, для частичного гарантирования затрат фермеров на покупку земли необходимо около 500 млн долларов. При этом, гарантировать предлагается до 50% суммы займа. Как правило, гарантии предоставляются не более чем на семь лет. Ценовая политика должна покрывать риски, админрасходы и гарантировать финансовую стойкость ЧГ (ориентировочно 1,5-2,5% на год). Максимальное кредитное плечо - 1:4.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, Минфин отрабатывает все возможные инструменты поддержки агробизнеса, в том числе и создание Агентства частичного гарантирования.

"Если у нас будут международные партнеры, которые будут готовы дофинансировать Фонд вместе с государством, тогда опция его создания становится более приоритетной, потому что мы сможем быстрее собрать ресурс, если только на госрезервы - то есть несколько опций. Если идти по полной процедуре создания фонда, то это не быстрый процесс", - рассказала Маркарова.

В свою очередь, директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук заявил, что идея создания в Украине Фонда частичного гарантирования обсуждается уже более года и Нацбанк ее поддерживает.

Напомним, в нынешнем виде мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию анонсировал, что рынок земли в Украине будет создан в ближайшее время.

Более подробно о ситуации с мораторием на продажу земель с/х назначения можно прочитать в материале "Сегодня": "Рынок земли в Украине: что почем продают и законно ли это".

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