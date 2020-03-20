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При ввозе в Украину лекарств от коронавируса и оборудования взимать налоги и пошлины не станут – Шмыгаль

20 марта, 21:32

Виктория Подолянец

Кабмин хочет остановить распространение коронавируса в Украине

Правительство освободило от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование, необходимые для предотвращения возникновения и распространения COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания", – сообщил глава Кабмин.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ситуация в Украине с коронавирусом крайне серьезная, но в то же время статистика с заражением и смертностью лучше, чем в передовых странах Европы. Министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев соблюдать карантинные меры и рекомендации врачей, чтобы минимизировать удар пандемии по нашей стране.

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Также мы рассказывали о том, что Министерство здравоохранения усилит сотрудничество с фармацевтическим бизнесом для эффективной борьбы с коронавирусом. В частности, это касается упрощения процедуры регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции.

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. На сегодняшний день коронавирусом заразились 26 человек, из них три случая оказались летальными.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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