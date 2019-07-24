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"Прибедняться – национальное свойство": эксперт оценила бедность в Украине

24 июля, 11:10

Экономистка сравнила критерии бедности в Украине и других странах

Фото: Александр Яремчук

Для бедных стран есть международный критерий многомерной бедности, определенный программой развития ООН, и Украина по нему не входит в число бедных государств. Об этом рассказала в интервью сайту "Сегодня" Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

"По этому критерию бедность оценивается по доступу населения к нормальному питанию, уровню детской смертности, посещению школы, есть ли пол и потолок в месте проживания, есть ли электроэнергия, санитарные условия и топливо для приготовления пищи. То есть такие элементарные вещи, которые не стоят среди признаков депривации в Украине", – подчеркнула Купец.
 

В Украине, по ее словам, в Методике комплексной оценки бедности (2017) немонетарный критерий бедности определен как наличие у домохозяйства из-за нехватки денег четырех из девяти признаков депривации.

"В том числе это неспособность позволить себе мобильный телефон, цветной телевизор, стиральную машину, автомобиль, неспособность поддержать надлежащую температуру в жилище, неспособность оплатить ежегодный отпуск на неделю вдали от дома. Но здесь появляются вопросы, какой автомобиль, телефон, какая температура в доме являются надлежащими и насколько далеко от дома отпуск? Потому что так может быть много бедных людей, если они не могут себе этого позволить", – отметила экономистка.

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Она напомнила, что согласно расчетам Института демографии и социальных исследований на основе данных ЕБРР Life in Transition Survey в 2010 году, 28% украинцев, которые имели в собственности второе жилье или автомобиль, отнесли себя к 30% самых бедных.

"Это те, которые имели второе жилье или второй автомобиль! Тогда как в Италии – 1%, в Албании – 2%, в Германии, Чехии, Черногории – 3%. Директор Института Либанова Элла Марленовна приходит к выводу, что это специфика украинского восприятия распределения по доходам - что даже с двумя домами или машинами можно считать себя бедными. Прибедняться – украинское национальное свойство", – резюмировала Купец.

Больше читайте на сайте "Сегодня" – "Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец.

Также новости "Сегодня" провели узнали у украинцев, на чем приходится экономить:


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Тег интервью, доходы, бедность

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Сегодня

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