Приближаем энергонезависимость: ДТЭК Энерго за 8 месяцев увеличил добычу угля на 2,5%

ДТЭК Энерго в январе-августе 2018 года увеличил добычу газового угля на своих предприятиях на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 15,5 млн тонн. Своевременные инвестиции компании в производство дают заметный для отрасли прирост добычи украинского угля – а это залог повышения энергонезависимости Украины.

Все угледобывающие активы показывают отличные производственные результаты. Шахтеры ДТЭК Павлоградуголь за 8 месяцев выдали на-гора 13 млн тонн угля марки Г, что сопоставимо с объемом добычи за аналогичный период 2017 года. В то же время горняки ДТЭК Добропольеуголь увеличили добычу на 16,7% – до 2,5 млн тонн.

В конце августа одно из угледобывающих подразделений ДТЭК Энерго – ШУ им. Героев Космоса посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он ознакомился с предприятием и высоко оценил производственные результаты шахтеров ДТЭК. При этом глава правительства отметил, что для энергетики страны отечественный уголь должен быть в приоритете.

"Наша задача превзойти прошлогодний показатель добычи марки Г на 1,5 млн тонн. И она тесно связана с государственной целью – достичь энергонезависимости. Горняки ДТЭК понимают свою ответственность в этом процессе. Приятно осознавать, что руководство страны видит значимость отрасли. А недавние слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об абсолютном приоритете газового угля являются ярким тому подтверждением", – заявил директор по добыче угля ДТЭК Энерго Михаил Барабаш.

Прирост добычи газового угля позволяет обеспечить возросшие потребности ТЭС в этой марке топлива. Например, ДТЭК Приднепровская ТЭС с октября 2017 года использует газовый уголь вместо импортного антрацита. После перевода еще двух блоков (№9 – в октябре, №10 – в декабре 2018 года) станции понадобится еще больше украинского ресурса для бесперебойного производства электроэнергии для Украины и тепла для левобережной части г. Днепр.

Напомним, ДТЭК с лета 2017 года реализует программу по снижению зависимости Украины в импортном антраците, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков ТЭС с антрацита на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизаций мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.